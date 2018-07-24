Станислав Поздняков: "Победа дочери - большой сюрприз, который обрадовал меня до слез"

Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию, а ныне президент ОКР Станислав Поздняков после победы своей дочери Софьи Поздняковой на чемпионате мира в соревнованиях саблисток не скрывал своей радости.

– Поздравили дочь с победой?

– Я только приземлился и минуту назад узнал об этом. Еще не успел ей написать. Поэтому спешу поздравить и дочь, и всю российскую команду с великолепным и безусловным успехом. Весь пьедестал наш.

– Ожидали, что Софья может добраться до финала и победить Софью Великую?

– Вы знаете, для того чтобы ожидать, нужно чтобы спортсменка как минимум раз попадала на пьедестал. Это, если я не ошибаюсь, ее первый подиум (на самом деле – третий, София чемпионка Европы 2018 года и серебряный призер ЧЕ-2017 в командных соревнованиях. – Прим. "СЭ") во взрослом турнире, поэтому ожидать было невозможно. Это очень большой сюрприз, который обрадовал меня до слез.

– Вы сами как-то настраивали дочь или стараетесь не беспокоить?

– Советы ей даю, но у нее есть тренер, который и готовит Софью к боям. (Арман МКРТЧЯН)