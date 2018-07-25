Софья Великая: "Желаю Поздняковой стабильности"

Знаменитая российская фехтовальщица Софья Великая, завоевавшая серебро на чемпионате мира в Уси, отметила, что ей тяжело выступать против соотечественниц. ​В финале индивидуального турнира саблисток она уступила главной сенсации турнира, еще одной россиянке Софии Поздняковой. ​

– Я всех поздравляю, у нас было феерическое выступление – три медали, в том числе золото, – начала Великая. – Нам еще предстоят командные соревнования. Для меня уже успех, что, начав этот сезон с середины, смогла выиграть чемпионат Европы, и серебро чемпионата мира. Невозможное возможно. Хотя день начинался очень тяжело, были сложные бои. Следующий сезон будет очень важным – это завоевание олимпийских лицензий. Надеюсь, дальше будет только лучше.

– Казалось, София Позднякова была очень взволнована перед финалом, а вы улыбались...

– Это уже сложившееся сотрудничество со СМИ, с камерами. Для меня это был успех – я вернулась после рождения детей, для Сони же это первая победа. Сразу золото. Я желаю ей стабильности – подтверждать это тяжело, нужны сила и уверенность. Для нашей команды это хорошо – придаст ей уверенности перед следующим сезоном. У Яны была небольшая травма, она сделала невозможное.

– Каково это, когда финал российский?

– Вообще психологически тяжело со своими биться. Мы часто встречаемся. Но каждая из участниц финала преодолевала свои трудности. Получилось очень интересно (улыбается). (Андрей СИЗЯКИН)