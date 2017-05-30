Софья Великая: "Ждите, в следующем году я вернусь"

Олимпийская чемпионка 2016 года саблистка Софья Великая заявила, что вернется к соревновательной практике в следующем сезоне. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Великая добилась победы в командной сабле, а также серебра в личном зачете, после чего не выступала в турнирах.

- Возвращаюсь я со следующего сезона, это было обговорено, мне нужно было взять перерыв в карьере для того, чтобы еще лучше и плодотворнее выступать в дальнейшем. Ждите, в следующем году я вернусь, - цитирует "Р-Спорт" Великую.