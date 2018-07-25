Софья Великая: "Я – суперзвезда? Я просто немножко постарше"

Знаменитая российская фехтовальщица Софья Великая, завоевавшая серебро на чемпионате мира в Уси, отметила, что турнир принес много неожиданностей. ​В финале индивидуального турнира саблисток она уступила главной сенсации турнира, еще одной россиянке Софии Поздняковой.

- Что дальше?

– Небольшой отдых и тяжелый сезон отбора на Олимпийские игры. Всем желаю удачи (в этот момент Великая по-актерски подмигнула в камеру. – Прим. А.С.).

– Отобраться в Токио-2020 будет сложнее, чем в Рио-2016?

– Этот чемпионат мира принес столько сюрпризов в плане стабильности лидеров. Спортсмены из стран, где мало занимаются фехтованием, боролись, показали хорошие результаты. Поэтому трудно прогнозировать, как сложится их судьба в отборе.

– Сможет ли Позднякова в перспективе стать такой же суперзвездой, как вы?

– Я – суперзвезда? (Улыбается.)

– Безусловно!

– Я просто немножко постарше (хохочет).

– Вы вернулись за индивидуальным олимпийским золотом?

– У меня получается фехтовать, так почему мне не продолжить еще на один олимпийский цикл? (Андрей СИЗЯКИН)