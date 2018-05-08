Софья Великая: "Я очень рада, что вернулась"

Олимпийская чемпионка 2016 года по фехтованию в командной сабле россиянка Софья Великая отметила, что довольна возобновлением карьеры. По ее словам, возвращение связано с огромным трудом.

Великая выступит на турнире серии Гран-при "Московская сабля", который пройдет 11-13 мая в Москве. После Олимпиады в Рио Великая взяла паузу, во время которой родила ребенка.

- Я очень рада, что вернулась, фехтую и тренируюсь с лучшими спортсменами мира, которые приехали на наш сбор, - цитирует Великую "РИА Новости". - Тренировки проходят в штатном режиме, наверное, они больше волнительны для российских спортсменов, которые хотят порадовать своих близких. Не могу сказать, что мне легко, но мне интересно сталкиваться с трудностями.

Не могу сказать, что я на пике формы, полноценный тренировочный процесс у меня идет только второй месяц, но я полна оптимизма. Раньше я занимала лидирующие позиции, сейчас я буду начинать с предварительного тура, но для меня это все интересно и в радость.

На четырехлетие я загадывать не буду, пока на ближайшие два-три года. Самое важное, при моем возрасте и опыте – это физическая подготовка. Возможностей для отдыха у меня становится меньше.

Яна Егорян вернулась, наш лидер, и надеюсь, что на чемпионат Европы у нас будет сформирована сильная команда.