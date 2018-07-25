Софья Великая: "Серебро чемпионата мира - это успех для меня"

Российская саблистка Софья Великая отметила, что считает свое выступление на чемпионате мира успешным. Спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив в финале соотечественнице Софии Поздняковой.

- Для меня это успех, ведь после рождения второго ребенка я начала этот сезон с середины, но невозможное возможно, - приводит ТАСС слова Великой. - Это хороший результат, но все-таки не феерический, ведь я могла выиграть. Поздравляю всех - у нас сегодня три медали, в том числе золото подчеркнула Великая. Нам еще предстоят командные соревнования, сегодняшний результат нам дает уверенность перед выступлением.

Для Сони Поздняковой это первое золото. Я желаю ей стабильности, подтверждать титулы тяжело, для этого нужны сила и уверенность. А что касается Яны Егорян, то, завоевав бронзу при наличии травмы, она сделала невозможное.