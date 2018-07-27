Софья Великая: "Понимаю, что все ждали золото, но итог все равно положительный"

Софья Великая после поражения в финале командного турнира саблисток от Франции (35:45) отметила, что российская команда допустила много ошибок, передает из Уси спецкор "СЭ" Андрей СИЗЯКИН.

– Я всегда рада быть с медалью, а не без нее, – сказала Великая. – Мы сегодня сделали много ошибок, причем одинаковых. Если один поплывет или будет часто ошибаться, проигрывать свои бои, неважно фехтует, двое могут справятся. Но когда эти ошибки делают трое, это тяжело – мы упустили начало, упустили середину. И то, что подтянула София, ее надо было поддержать. Она и так на этом чемпионате столько сил отдала в личных соревнованиях, в командных у нее было недостаточно опыта. Мы должны были ее поддержать, сделать задел, но и такое бывает.

– Как вам соперницы?

– Победителей не судят, они сильные и сложные соперницы, планировали ходы, меняли людей, планировали кто с кем будет фехтовать. Но наши ошибки и неправильные тактические действия – наша вина. Это нам большой урок.

Как показывает статистика, когда три человека выигрывают личные медали в одном виде, они очень редко попадают в призеры командных. Поэтому то, что мы смогли преодолеть сложности и ворваться на пьедестал, это уже успех – мы впервые выступаем в командном турнире в таком составе, француженки – нет. Для нас это хороший опыт и тоже определенная победа. Я понимаю, что все ждали золота, и мы могли его взять, но я вижу итог этого чемпионата мира положительным.