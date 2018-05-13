Софья Великая: "Победа на "Московской сабле" - хорошая заявка на участие в чемпионатах мира и Европы"

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях россиянка Софья Великая надеется, что сможет попасть в сборную на чемпионаты Европы и мира. Великая не выступала с февраля 2017 года, а в воскресенье победила на "Московской сабле". В финале она оказалась сильнее венгерки Анны Мартон (15:12).

- Я долго не выступала, мой рейтинг - 9999, так что я все начинаю с чистого листа, - цитирует ТАСС Великую. - В этом сезоне мой приоритет - чемпионаты Европы и мира. Каким бы ни был мой авторитет, я не могу прийти в команду и сказать - я на этом чемпионате мира сейчас расфехтуюсь, ладно? Я надеюсь, что эта победа - хорошая заявка на участие в главных стартах сезона.

Это третье золото, но на этот раз победа была просто фееричной, волшебной! Я понимала, что хорошо фехтовала, но каждый бой думала - вот еще чуть-чуть и проиграю, пойду собирать вещи. В победу, если и верила, то совсем-совсем глубоко в душе - я тренируюсь только два месяца, наверное, это тот самый опыт, он действительно помогает.