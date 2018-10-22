Софья Великая - о переименовании аэропортов: "Россия богата великими людьми, выбрать среди них очень сложно"

Олимпийская чемпионка по фехтованию, член исполкома ОКР Софья Великая поделилась своим мнением о конкурсе "Великие имена России". По словам спортсменки, ей тяжело выбрать выдающихся людей, именами которых можно назвать аэропорты.

- Конечно, это неплохая идея, но интересно, как это будет, потому что мы все привыкли к старым названиям аэропортов, - цитирует ТАСС Великую. - Наша страна богата великими людьми, и выбрать среди прославленных спортсменов, политиков писателей, лауреатов различных премий очень сложно. Интересно, по каким критериям будет сделан выбор, их надо четко определить, ведь в каждую эпоху были великие спортсмены, у каждого была своя история, и сделать выбор в пользу конкретного человека или вида спорта тяжело. Я, например, затрудняюсь назвать такие имена.