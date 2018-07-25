София Позднякова: "Пусть соперницы теперь боятся Россию"

Саблистка София Позднякова в интервью "СЭ" после победы на чемпионате мира отметила, что соперницы теперь могут бояться россиянок перед командным турниром. Кроме золота Поздняковой, серебро взяла Софья Великая, а бронзу Яна Егорян.

– Для вас это второй взрослый ЧМ. И уже золото. Круто?

– В прошлом году я проиграла японке за вход в восьмерку. Но для меня это тоже был хороший результат, потому что я еще выступала и по юниорам, то есть у меня было два календаря соревнований.

– Вас мучили травмы. Все позади?

– Я себя прекрасно чувствую. Да, дважды рвала "кресты" и, возможно, первый раз рано вернулась. Есть небольшие отголоски во время сильных нагрузок, но на соревнованиях все прекрасно.

– Впереди командные соревнования. Какие ожидания?

– Я рада, что мы задали такой темп и добились такого ошеломительного успеха. Надеюсь, и в командах все будет круто. Запугали соперниц, пусть боятся (улыбается). (Андрей СИЗЯКИН)

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