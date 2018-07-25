София Позднякова: "Перед финалом ЧМ целый день ходила и улыбалась"

Российская саблистка София Позднякова в интервью "СЭ" рассказала, как готовилась к финалу чемпионата мира. В решающем поединке она сенсационно победила Софью Великую.

– Не могу сказать, что по-особенному готовилась к бою, я просто старалась подружиться с головой, – начала сияющая Позднякова. – По традиции я перед соревнованиями очень много переживаю, поэтому главное было справиться с мыслями.

– Перед финалом на большом экране показали ваше лицо, и, кажется, вы были испуганы.

– В какой-то момент я поняла, что нужно просто получать удовольствие. У меня не было никаких задач. Мне просто хотелось покричать, покайфовать от момента. Когда я выступала по молодежи, то концентрировалась, собиралась, а тут целый день ходила и улыбалась. В общем, я нашла ключ и смогла расслабиться. (Андрей СИЗЯКИН)

Полная версия интервью Софии Поздняковой