Российские шпажисты взяли золото чемпионата Европы

Мужская сборная России по фехтованию на шпаге завоевала золото чемпионата Европы в командном турнире. В финале россияне победили Францию 45:34. Сборную России представляли Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков.

Женская сборная России по фехтованию на рапире взяла серебро в командном турнире. В финале россиянки проиграли всего один укол итальянкам - 40:41. Команду представляли олимпийская чемпионка Инна Дериглазова, а также Анастасия Иванова, Марта Мартьянова и Светлана Трипапина.