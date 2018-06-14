Поздняков сохранил пост президента Европейской конфедерации фехтования

Президент ОКР Станислав Поздняков сохранил пост главы Европейской конфедерации фехтования (EFC). Сегодня ему пришло письмо комиссии по этике Международной федерации фехтования (FIE), в котором говорится о том, что он может совмещать посты.

- Сегодня утром я получил письмо из комиссии по этике FIE. В нем сообщается, что на заседании комиссии после изучения всех деталей дела было принято решение, что совмещение постов не приводит к конфликту интересов. Таким образом, я на вполне легальной основе могу продолжить работу на посту президента ОКР и Европейской конфедерации фехтования, - цитирует ТАСС Позднякова.

Поздняков возглавил EFC в 2016 году, 29 мая нынешнего года он был избран президентом ОКР. Совмещение должностей оставалось под вопросом до решения комиссии по этике FIE.