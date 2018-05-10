Организаторы "Московской сабли" не знают, приедут ли украинки в Москву

Женская сборная Украины намерена выступить на традиционном международном турнире "Московская сабля", который пройдет в Москве с 11 по 13 мая, но не основным составом. Например, в столицу России точно не приедет олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира Ольга Харлан.

Украинки выступят на "Московской сабле" резервным составом

– Турнир международный, и все заявки есть на сайте FIE – в них действительно значатся пять украинских спортсменок, – сообщили "СЭ" в пресс-службе Федерации фехтования России. – Но среди них нет лидера команды Ольги Харлан и еще нескольких ведущих фехтовальщиц. Главный тренер нашей сборной Ильгар Мамедов, говоря на пресс-конференции о том, что ему будет не хватать спортсменок сборной Украины, имел в виду как раз отсутствие сильнейших. При этом тот факт, что украинские саблистки внесены в заявку, еще не гарантирует того, что они действительно приедут в Москву и выступят на соревнованиях. Об этом можно будет говорить только 12 мая, когда начнется предварительный турнир.

Согласно официальной заявке, сборную Украины на "Московской сабле" представят Александра Мамонтова, Елена Прокуда, Маргарита Смирнова, Мария Цымбота и Елена Воронина. (Антон БАБОШИН)