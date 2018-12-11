Обокрали главного тренера сборной России по фехтованию. Воры унесли вещи на 200 тысяч рублей

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов заявил, что в его дома вторглись злоумышленники и похитили личные вещи его семьи. В то же время специалист добавил, что награды и медали все остались на месте.

- Я возвращался из Парижа, где был праздник, посвященный 105-летию Международной федерации фехтования, поэтому в момент ограбления меня дома не было, - сказал Мамедов "СЭ". - И когда охранник поселка вышел меня встречать, то увидел лестницу приставленную к моему дому - грабители успели пробраться на второй этаж. Но, похоже, кто-то их спугнул, потому что они успели прошерстить только спальню. Не взяли даже ноутбук и два мобильных телефона, которые лежали на подоконнике. Мы вызвали полицию, она провела все необходимые мероприятия.

- Что украли?

- Вещи супруги - часы, какие-то украшения.

- Можете оценить ущерб?

- Мне сложно это сделать, потому что украденное принадлежит жене. Наверное, вынесли на сумму около 200 тысяч рублей.

- Медали и другие награды на месте?

- Конечно. Дальше одной комнаты злоумышленники не сумели пробраться. (Андрей Сизякин)