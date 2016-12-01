16:52 | ФЕХТОВАНИЕ

Новых тренеров рапиристов назначат в январе

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Пресс-атташе Федерации фехтования России Елена Гришина объяснила причину ухода старшего тренера Стефано Чериони и его помощников из национальной команды. Смену итальянским специалистам должны выбрать в январе.

– Формально у итальянцев контракт рассчитан до 31 декабря, – цитирует Гришину "Р-Спорт". – Уже понятно, что он не будет продлен, поэтому Стефано и дал информацию, что покидает команду. Думаю, когда контракт истечет, в январе будут названы имена новых старших тренеров.

Под руководством Стефано Чериони россияне завоевали две золотые и одну бронзовую медали на Олимпийских играх-2016.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/others/20161201/1113060803.html

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