Новых тренеров рапиристов назначат в январе

Пресс-атташе Федерации фехтования России Елена Гришина объяснила причину ухода старшего тренера Стефано Чериони и его помощников из национальной команды. Смену итальянским специалистам должны выбрать в январе.

– Формально у итальянцев контракт рассчитан до 31 декабря, – цитирует Гришину "Р-Спорт". – Уже понятно, что он не будет продлен, поэтому Стефано и дал информацию, что покидает команду. Думаю, когда контракт истечет, в январе будут названы имена новых старших тренеров.

Под руководством Стефано Чериони россияне завоевали две золотые и одну бронзовую медали на Олимпийских играх-2016.