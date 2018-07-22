Кристиан Бауэр: "В какой-то момент Ибрагимов бросил бороться"

Генеральный менеджер сборной России по сабле Кристиан Бауэр назвал ошибки Камиля Ибрагимова в проигранном полуфинале чемпионата мира с Ким Джон Хваном из Кореи. По словам специалиста, 24-летнему саблисту нужно менять менталитет, передает из Уси спецкор "СЭ" Андрей СИЗЯКИН.

- Соперник был очень силен. Тем более он не смог показать свой максимум, иногда не был полностью в борьбе. Но Камиль такой, он весь день был очень хорош, но в полуфинале не выступил на сто процентов, - сказал Бауэр.

- Может ли он лучше?

- Камиль - очень чуткий спортсмен, но, опять же, он не всегда выступает на сто процентов, что было и сегодня. Он был хорош, но в конце поединка ушел куда-то. Мы работаем над этим, над тем, чтобы сохранять активность. Но это работа ментальная, и она длинная. Для меня в плане тактики, физики он лучший, но в плане ментальности надо прогрессировать. Работать, работать и еще раз работать. Это очень сложно. (Андрей СИЗЯКИН)