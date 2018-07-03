Исполком Федерации фехтования России утвердил состав сборной на чемпионат мира

Исполком Федерации фехтования России (ФФР) утвердил состав национальной команды для участия в чемпионате мира 2018 года, информирует пресс-служба организации. Турнир пройдет в китайском Уси 19-27 июля.

Состав мужской команды рапиристов выглядит следующим образом: Тимур Сафин, Алексей Черемисинов, Дмитрий Жеребченко, Тимур Арсланов, Дмитрий Ригин (запасной). В женскую команду вошли Инна Дериглазова, Светлана Трипапина, Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина и Анастасия Иванова (запасная).

Женская команда по фехтованию на саблях отправится на турнир в следующем составе: Яна Егорян, Софья Великая, Светлана Шевелева, София Позднякова, Ольга Никитина (запасная). В состав мужской сборной вошли Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов, Константин Лоханов, Дмитрий Даниленко и Александр Трушаков (запасной).

В команду мужской сборной России по фехтованию на шпагах вошли: Вадим Анохин, Сергей Ходос, Сергей Бида, Никита Глазков и Павел Сухов (запасной). Состав женской команды выглядит следующим образом: Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина, Айзанат Муртазаева, Татьяна Гудкова, Виолетта Храпина.