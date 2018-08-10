Инна Дериглазова: "Может, когда-то захочу прыгнуть с парашютом"

Лидер мирового фехтования на рапирах Инна Дериглазова, не сумевшая завоевать медалей на ЧМ-2018 в Китае, в интервью Team Russia рассказала о том, как проводит отпуск. По словам спортсменки, на отдыхе она много внимания уделяет дочери.

– Сейчас в фехтовании – пора отпусков. Как предпочитаете отдыхать?

– Мы с семьей как раз находимся в Турции. Мой отдых всегда посвящен ребенку. Если дочка хочет такой отель, чтобы были горки и веселый детский клуб, значит, так и будет. По ходу сезона мы совсем мало видимся, я постоянно на сборах или соревнованиях. Поэтому в отпуске стараюсь все наверстать.

– А лично вы получаете удовольствие просто от лежания на пляже?

– Конечно. Но мы же не только лежим: катаемся на бананах, парашютах, водных лыжах, освоили тут все водные горки…

– Вы по жизни экстремал? Могли бы прыгнуть с настоящим парашютом?

– О нет! Я вообще боюсь высоты. Может, со временем захочу, но пока такого желания не возникало.

– Вас называют самой трудолюбивой спортсменкой в российской сборной. Это правда?

– Я не раз это слышала о себе от тренеров и других спортсменов. Хотя, конечно, бывают моменты, когда мне, как любому нормальному человеку, не хочется ничего делать. Но я сразу напоминаю себе, ради чего мне нужно работать: чтобы выступать и побеждать. У всех тренеров разная методика, но мой наставник Ильдар Мавлютов считает, что чем больше тренироваться – тем лучше. Я большие нагрузки выдерживаю хорошо, поэтому он дает их мне сполна.