Ильгар Мамедов: "В этом году сборная России на порядок сильнее, чем в прошлом"

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов поделился ожиданиями от выступления команды на чемпионате мира, который проходит в эти дни в китайском Уси. По мнению специалиста, на мировом первенстве этого года страну представляет более сильный состав, чем в прошлом.

Накануне, 22 июля июля, первую медаль для сборной России завоевал саблист Камиль Ибрагимов. В полуфинале он уступил будущему победителю корейцу Киму Юнгвану (13:15).

– Тогда (в 2017 году. – Прим. "СЭ") у нас не было 60 процентов сильнейших спортсменов, три золота – это был успех, – цитирует ТАСС Мамедова. – Но нынешняя команда на порядок сильнее, на чемпионате Европы в сербском Нови-Саде она уже завоевала шесть золотых медалей. И все-таки сейчас я не возьмусь предсказать результата чемпионата в Уси. Я никогда не знал и не знаю, чем закончатся соревнования. Все эти годы нам помогал Господь Бог и наше отношение к делу. Будем драться, вот и все.

В рапире на медаль претендует Инна Дериглазова, великолепная спортсменка, но есть одно но, сегодня с ней по объективным причинам не смог присутствовать ее личный тренер Ильдар Мавлютов. Он не мог с ней быть и на чемпионате Европы. Это очень важный момент, он ее тренер с детства.

В мужской рапире очень прибавил Алексей Черемисинов, который, казалось бы, имеет все звания – чемпион мира, Европы, олимпийский чемпион в команде. В этом году он хорошо выглядит, победил на чемпионате Европы, психологически это тот спортсмен, который может выиграть любой старт, если мыслит. Был момент, когда мы задумались, а стоит ли ему продолжать, и он стал переломным, этот сезон в плане фехтования как такового стал для него лучшим. Его психика – она для фехтования, это когда человек железобетонно уверен в своих действиях.

Перед Олимпиадой он вернулся к своему личному тренеру Дмитрию Шевченко от итальянских специалистов. Это была не дискуссия или демагогия, это было требование, другого пути у него не было. Шевченко смог за четыре месяца сделать из него самого надежного спортсмена в командных соревнованиях на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, кто был, тот видел.

Жаждет реванша за прошлый чемпионат мира в Лейпциге Тимур Сафин, он получил тогда четыре карты, желтую и три красные. И он хочет показать, что является спортсменом мирового уровня. А Дмитрий Жеребченко, напомню, действующий чемпион мира, он тоже выступит в Уси.