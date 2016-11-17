Хасан Бароев: "После Рио-2016 в Северной Осетии настоящий бум фехтования"

Министр спорта Северной Осетии Хасан Бароев отметил, что успехи российских фехтовальщиков на Олимпиаде в Рио повысили популярность вида спорта в регионе. На Играх россияне взяли четыре золота, серебро и две бронзы.

- После блестящего выступления в Рио наших фехтовальщиков в регионе наметился настоящий бум этого вида спорта, - цитирует ТАСС Бароева. - Неудивительно, ведь у нас есть и свои чемпионы - это Аида Шанаева. Но появились еще и молодые спортсмены.

Дети не просто хотят заниматься спортом, они хотят быть олимпийскими чемпионами. И примеров для подражания им хватает.