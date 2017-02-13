Фехтовальщик сборной России может заработать за сезон порядка 100 тысяч долларов

Федерация фехтования России (ФФР) потратила на зарплату иностранных специалистов в предыдущем олимпийском цикле 167 миллионов рублей. Об этом сообщил президент ФФР Александр Михайлов. По его словам, их приглашение полностью себя оправдало. Также он добавил, что бюджет организации в 2017 году составит порядка пяти миллионов долларов и будет примерно на четверть меньше, чем в предолимпийский и олимпийский сезоны.

- На работу иностранных специалистов потрачено порядка 167 миллионов рублей. Но мы выиграли первое общекомандное место на Олимпийских играх, поэтому считаю приглашение этих специалистов и расходы на них вполне оправданными, - цитирует "Р-Спорт" Михайлова. - Бюджет федерации на ближайший год порядка 5 миллионов долларов.

В предолимпийский и олимпийский сезоны бюджет был выше примерно на 25 процентов, тогда сборная России вообще ни в чем себе не отказывала, удовлетворялся любой запрос. Ближайшие два года бюджет не будет выходить за озвученную цифру. Но многое будет зависеть и от результатов, ведь 2–2,5 миллиона – это премии.

Безусловно, ничего этого не случилось бы без нашего попечителя – Алишера Бурхановича Усманова. О нем я хотел бы сказать отдельно. Без его помощи, без его участия не было бы ничего - ни золотых медалей на Олимпийских играх, ни Приза наций, который мы выигрываем три года подряд. И надо понимать, что за счет помощи Алишера Бурхановича живет и развивается не только российское, но и мировое фехтование. Да, кстати, и не только фехтование.

Мотивируем и сотрудников, и спортсменов, в том числе материально. Например, у нас много лет внутри федерации работает система поощрений, есть положение по выплате премий за сезон, которое я разрабатывал лично. В течение сезона спортсмен зарабатывает определенное количество баллов. Сейчас они (премии) повышены примерно в два раза. Это серьезные суммы, за сезон спортсмен может заработать порядка 100 тысяч долларов.