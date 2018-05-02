13:31 | ФЕХТОВАНИЕ

Федерация фехтования России выдвинет Позднякова на выборах главы ОКР


Глава Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов сообщил, что организация на выборах президента Олимпийского комитета России (ОКР) будет выдвигать кандидатуру первого вице-президента ОКР, четырехкратного олимпийского чемпиона в фехтовании на саблях Станислава Позднякова. Сегодня президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что принял решение не участвовать в выборах главы организации.

- Мы будем выдвигать кандидатуру Станислава Алексеевича Позднякова, он всегда был нашим выдвиженцем, мы будем продвигать его кандидатуру и дальше, - цитирует ТАСС Михайлова. - Александр Дмитриевич (Жуков) за годы руководства сделал много, он поднял ОКР на достаточно высокий уровень. Ему (стоит сказать) большие слова благодарности за его многолетнюю деятельность.

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http://tass.ru/sport/5172253

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