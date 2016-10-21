Федерация фехтования построит в Новосибирске центр за 200 миллионов рублей

Заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Дмитрий Пронин подчеркнул, что Федерация фехтования России (ФФР), председателем попечительского совета которой является Алишер Усманов, построит центр фехтования за счет частных инвестиций. По его словам, стоимость проекта составит 200 миллионов рублей.

- Это универсальный фехтовальный комплекс на земельном участке, который вымежован из состава стадиона СКА, - приводит ТАСС слова Пронина. - Площадь объекта - порядка 4 тыс. кв. м. Сейчас сделан эскизный проект, реализуются механизмы получения земельного участка.

Центр фехтования будет оснащен двумя универсальными залами, пригодными как для фехтования, так и для игровых видов спорта. В одном из них предусмотрена трибуна на 500 зрителей. Построить объект планируется в 2018 году.