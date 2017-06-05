Егорян заявлена на чемпионат Европы, несмотря на травму

Главный тренер сборной Ильгар Мамедов сообщил, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) занимается восстановлением здоровья двукратной олимпийской чемпионки саблистки Яны Егорян. По его словам, спортсменка заявлена на чемпионат Европы.

Егорян была вынуждена пропустить турнир "Московская сабля". Спортсменка на прошлой неделе получила травму пальца ноги. Предполагалось, что она пропустит чемпионат Европы.

- Прежде всего мы обсудили состав команды на чемпионат Европы. Яна Егорян заявлена для участия на турнире, - цитирует ТАСС Мамедова. - Параллельно я обратился к замглаве ФМБА Юлии Мирошниковой. Вчера вечером она взяла всю заботу о восстановления Яны на себя. Во время тренерского совета пришла информация от Мирошниковой, что ФМБА постарается восстановить состояние здоровье Яны при условии, что она будет соблюдать врачебные рекомендации на протяжении этой недели. Тогда она будет в состоянии выступить на чемпионате Европы.