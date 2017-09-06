Егорян восстановилась от травмы и тренируется в составе сборной

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян восстановилась от последствий травмы и тренируется в составе сборной России, сообщает ТАСС. Саблистка получила травму пальца ноги в июне, но приняла участие в чемпионате Европы и мира. На континентальном первенстве она стала второй в командном турнире.

- Я полностью восстановилась от травмы, - сказала Егорян. - Сейчас мы находимся в Греции, где проходит восстановительный сбор, мы тренируемся и вкатываемся в новый сезон. Все начинается для меня заново, потому что из- за травмы я фактически не тренировалась перед чемпионатом мира, а после турнира был месяц отдыха, поэтому моя физическая форма нулевая. Этот сбор как раз и нужен, чтобы мы набрали форму, начали втягиваться, чтобы над тактикой работать уже дома.

Сбор у нас будет до 13 сентября, мы прилетаем в Москву и буквально через шесть-семь дней уезжаем на сбор на "Озеро Круглое", где пройдет "Турнир сильнейших", я смогу в нем принять участие.