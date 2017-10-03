Бауэр продолжит работать на посту генменеджера сборных России по сабле

Французский специалист Кристиан Бауэр, являющийся генеральным менеджером сборных России по фехтованию на саблях, принял решение не покидать занимаемую должность, сообщает "Р-Спорт".

Ранее сообщалось, что специалист мог возглавить сборную Китая и третьего октября должен был обсудить этот вопрос с президентом Федерации фехтования России (ФФР) Александром Михайловым. Позднее президент Ассоциации фехтования Китая Ван Хайбинь подтвердил факт переговоров с Бауэром.

Бауэр работает со сборной России с мая 2010 года. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро российские саблистки Яна Егорян и Софья Великая завоевали золото и серебро в индивидуальном первенстве, а также вместе с Юлией Гавриловой и Екатериной Дьяченко победили в командном турнире. На июльском чемпионате мира-2017 российские саблисты завоевали только одну медаль – обладателем бронзы стал Камиль Ибрагимов.