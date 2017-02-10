Бах поздравил Усманова с государственной наградой

Президент России Владимир Путин вручил Алишеру Усманову знак отличия "За благодеяние" 26 января 2017 года. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поздравил президента Международной федерации фехтования (FIE) Алишера Усманова с вручением знака отличия "За благодеяние", сообщили "СЭ" в пресс-службе российского бизнесмена.

- Эта заслуженная награда – еще один важный шаг на вашем выдающемся жизненном пути, - сказал Бах. - Это – признание вашей преданности делу спорта и готовность посредством спорта сделать лучше окружающий нас мир. Разрешите мне также поблагодарить вас за ваш вклад в укрепление роли спорта и продвижение олимпийских ценностей, - говорится в поздравительном письме Баха Усманову.

Награда была вручена крупнейшему меценату в мире и основателю USM Holdings Усманову "за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность". В 2016 году общий объем благотворительной помощи российского бизнесмена составил около 200 миллионов долларов. Всего за последние десять лет Усманов и контролируемые им компании направили на благотворительные цели и социальные инвестиции около 1,7 миллиарда долларов.

Будучи главой FIE, Алишер Усманов инвестирует в различные программы поддержки этого вида спорта по всему миру, основав Международный благотворительный фонд "За будущее фехтования" и "Фонд поддержки ветеранов фехтования". (Елена СОБОЛЬ)