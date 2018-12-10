Алишер Усманов: "Пока я жив, буду поддерживать фехтование"

Российский бизнесмен, президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов подвел итоги конгресса организации в Париже.

– Приняты изменения в регламенте, связанные с устранением практики пассивного боя фехтовальщиков, - итирует ТАСС Усманова. - Это неправильно, когда два спортсмена в масках не показывают зрелищного боя, медленно двигаются. Пусть один не хочет допустить ошибки, пусть другой хочет победить, но в итоге это – тяжелый для восприятия бой. А фехтование должно быть зрелищным и динамичным.

Зритель, как в зале, так и перед телеэкранами, должен чувствовать напряжение боя, остроту борьбы, он может почувствовать эмоции, которые испытывает спортсмен. Хотя его лица и не видно за защитной маской.

Мы постоянно работаем над улучшением качества телевизионных трансляций. На крупнейших соревнованиях, таких как чемпионаты мира, зональные чемпионаты, турниры серии Гран-при, работают профессиональные телевизионные команды, которые помогают увидеть фехтовальный поединок с разных ракурсов и с замедленными повторами.

– Ваш личный вклад в развитие фехтования только за последний год составил около 4 миллионов швейцарских франков.

Фехтование заслуживает такого внимания. Да, я спонсор, и пока я жив – я буду поддерживать фехтование. Но нам надо прикладывать усилия в странах, чтобы поддерживать наш вид спорта. И не из одного источника. Я реалист.