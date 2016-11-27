11:05 | ФЕХТОВАНИЕ

Алишер Усманов переизбран на пост президента Международной федерации фехтования

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Алишер Усманов, который являлся единственным кандидатом на пост президента Международной федерации фехтования (FIE), переизбран на пост главы организации на новый четерехлетний срок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIE. Выборы состоялись в Москве в рамках конгресса организации.

Российский бизнесмен возглавляет Международную федерацию фехтования с 2008 года. Кроме того, Усманов владеет долей в английском футбольном клубе "Арсенал" и входит в состав Независимой общественной антидопинговой комиссии, которую возглавляет Виталий Смирнов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3817216

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