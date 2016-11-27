Алишер Усманов переизбран на пост президента Международной федерации фехтования

Алишер Усманов, который являлся единственным кандидатом на пост президента Международной федерации фехтования (FIE), переизбран на пост главы организации на новый четерехлетний срок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIE. Выборы состоялись в Москве в рамках конгресса организации.

Российский бизнесмен возглавляет Международную федерацию фехтования с 2008 года. Кроме того, Усманов владеет долей в английском футбольном клубе "Арсенал" и входит в состав Независимой общественной антидопинговой комиссии, которую возглавляет Виталий Смирнов.