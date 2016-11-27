Алишер Усманов: "Не должно быть общей ответственности за применение допинга"

Президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов рассказал о своем отношении к допингу. Он добавил, что если кто-то виноват, то не должны страдать все чистые спортсмены.

Усманов сегодня был переизбран на Конгрессе организации на новый четырехлетний президентский срок.

– В России сложилась непростая ситуация в связи с допинговыми скандалами. Как обстоят дела в фехтовании? Какова ваша политика?

– Наша политика одна – абсолютная нетерпимость допинга. Не должно быть общей ответственности – чистые спортсмены не могут быть виновны, если вдруг кто-то из команды решил побеждать нечестно. Все взрослые совершеннолетние люди, и каждый должен отвечать за себя.

– Какие планы на ближайшие четыре года?

– Томас Бах в приветственном письме конгрессу говорил, что наше тесное сотрудничество позволило провести успешно Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. У оргкомитета было много трудностей, много затрат мы попросту взяли на себя. Даже режиссером трансляции взяли человека, который работал в Международной федерации. Надеюсь, что в обозримом будущем мы сможем рассчитывать на представительство всех 12 видов фехтования в олимпийской программе. (Мария МАРКОВА)