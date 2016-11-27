Алишер Усманов: "Наша политика в допинге только одна - это ноль терпимости"

Президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов отметил, что организация продолжит придерживаться политики нулевой терпимости к допингу. Сегодня Усманов был переизбран на пост главы FIE в ходе конгресса организации. Российский бизнесмен возглавляет федерацию с 2008 года.

– Наша политика в допинге была, есть и будет только одна – это ноль терпимости к допингу, ноль вины для чистых спортсменов, – цитирует ТАСС Усманова. – Не должно быть общей ответственности за содеянное отдельным спортсменом или тренером. Как президент FIE я уже неоднократно говорил, что чистые спортсмены не бывают виноваты, если отдельный член команды или тренер хотел выиграть нечестно. Каждый должен отвечать персонально, если это зрелый спортсмен от 18 лет.