17:33 | ФЕХТОВАНИЕ

Алишер Усманов: "Наша политика в допинге только одна - это ноль терпимости"

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Президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов отметил, что организация продолжит придерживаться политики нулевой терпимости к допингу. Сегодня Усманов был переизбран на пост главы FIE в ходе конгресса организации. Российский бизнесмен возглавляет федерацию с 2008 года.

– Наша политика в допинге была, есть и будет только одна – это ноль терпимости к допингу, ноль вины для чистых спортсменов, – цитирует ТАСС Усманова. – Не должно быть общей ответственности за содеянное отдельным спортсменом или тренером. Как президент FIE я уже неоднократно говорил, что чистые спортсмены не бывают виноваты, если отдельный член команды или тренер хотел выиграть нечестно. Каждый должен отвечать персонально, если это зрелый спортсмен от 18 лет.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3817619

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