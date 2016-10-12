Александр Михайлов: "Министерство спорта РФ не командует национальными федерациями"

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов заявил, что Министерство спорта РФ не вмешивается в дела спортивных федераций и не имеет чрезвычайно больших полномочий. Глава независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов ранее заявил, что Минспорт "слишком много на себя взял" и "стал командовать федерациями, потому что ему много дано власти".

– Федерациями никто не командует, – цитирует "Р-Спорт" Михайлова. – Федерация – это общественная организация, а министерство спорта связывает с федерациями в первую очередь сборная команда, которая находится на непосредственном обеспечении в министерстве спорта. Спортсмены и тренеры получают там зарплату. У федерации и министерства задачи несколько разные. Сборная ведь должна защищать честь страны и завоевывать медали, а федерация должна проводить политику популяризации данного вида спорта, развивать материально-техническую базу, если есть возможность, работать с министерством спорта, ОКР в плане строительства новых объектов и так далее.

По поводу назначения тренеров национальной команды федерация дает предложения, но утверждает их все равно Минспорт, поскольку они (тренеры и спортсмены) – штатные сотрудники Минспорта. Поэтому говорить, что у министерства чрезвычайно много полномочий, не стоит.

Вчера (на заседании президентского совета по спорту) было сказано, что Александр Дмитриевич Жуков уходит с поста президента Олимпийского комитета России, чтобы сосредоточиться на работе в Госдуме. О преемнике мы ничего не знаем, президент Российской Федерации сказал, что будет назначен вице-премьер правительства, который будет курировать спорт. Но мы тоже не знаем имени этого кандидата.