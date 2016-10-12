Александр Михайлов: "Мамедов продолжит работу на посту главного тренера сборной России"

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов сообщил, что главный тренер сборной России Ильгар Мамедов сохранит свой пост. Российские фехтовальщики завоевали 7 медалей на Играх-2016. Четыре золотые награды были завоеваны в сабле (Яна Егорян), командной сабле (Егорян, Софья Великая, Екатерина Дьяченко, Юлия Гаврилова), женской рапире (Инна Дериглазова), мужской командной рапире (Алексей Черемисинов, Тимур Сафин, Артур Ахматхузин); одна серебряная – в женской сабле (Великая); две бронзовые – в мужской рапире (Сафин) и женской командной шпаге (Татьяна Логунова, Виолетта Колобова, Любовь Шутова, Ольга Кочнева).

– Мамедов, безусловно, остается главным тренером сборной, контракт с ним заключает ЦСП министерства спорта, – цитирует "Р-Спорт" Михайлова. – В данный момент все тренеры выведены за штат, поскольку сезон закончился, а на следующий год соглашения будут заключены со всеми нужными специалистами, в том числе и с Мамедовым.