Александр Михайлов: "Бауэр отработает в сборной России до Игр-2020"

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов сообщил, что ФФР ведет переговоры о возможном продлении трудового соглашения со старшим тренером сборной России по рапире Стефано Чериони. Кроме того, ФФР договорилась о продлении контракта со старшим тренером женской сборной России по сабле Кристианом Бауэром до конца нового олимпийского цикла.

- Глобальных изменений в тренерском штабе не будет, - цитирует "Р-Спорт" Михайлова. - Они могут произойти разве что в случае отказа со стороны специалистов по рапире. Сейчас мы в стадии переговоров об условиях труда итальянской команды тренеров во главе со Стефано Чериони. Контракты у них действуют до 31 декабря, до конца года будем вести с ними переговоры. В принципе мы предлагаем заключить соглашения на год, до окончания чемпионата мира, после чего посмотреть на результаты.

На год будет заключен контракт со старшим тренером сборной России Анджело Маццони. Контракт с ним будет оформлен до окончания чемпионата мира, и по его завершении будем обсуждать ситуацию.

У Бауэра контракт действует до 2017 года, формально он пролонгирован до конца следующего года, но с ним у нас есть договоренность, что он отработает весь следующий олимпийский цикл. Мы должны с ним в любом случае заключать новое соглашение на четырехлетний цикл, но с учетом того, что его контракт в силе еще год, то следующий может быть заключен на три года. Это зависит от того, как нам посоветуют в миграционной службе, потому что они ежегодно нас заставляют пересматривать контракты.