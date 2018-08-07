Жена спасенного альпиниста: "Не буду решать за мужа, ходить ли дальше в горы"

Жена Александра Гукова Юлия Крисанова поделилась своими пережитым во время спасательной операции эмоциями и сказала, что не будет решать за мужа, продолжать ему заниматься альпинизмом или нет. Двое российских альпинистов Александр Гуков и Сергей Глазунов в начале июля начали восхождение на гору Латок-1 (Пакистан). 25 июля во время спуска из-за плохой погоды Глазунов погиб. А Гуков, оставшись на высоте, стал дожидаться помощи. Спасти его удалось лишь через 6 дней. Вскоре он был перевезен для лечения в Россию.

– Я никогда не теряла надежду на его спасение и постоянно общалась с руководителем спасательной операции, – сказала Крисанова. – Пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить всех, кто принимал в спасении моего мужа какое-либо участие. Буду ли я после этого случая запрещать ему заниматься альпинизмом? Он взрослый человек, и сам будет решать продолжать ему заниматься этим или нет. Я не могу решать за него. (Петр ГРИГОРЕНКО)