За несколько дней на склонах Эвереста погибли девять альпинистов

Спасатели обнаружили тела четырех альпинистов на одном из склонов Эвереста на высоте 7950 метров. Как сообщает AFP, все четверо были обнаружены в палатке. Причины их смерти неизвестны. Местные СМИ утверждают, что речь идет о двух иностранных альпинистах и двух гидах.

В последние дни число погибших при попытке покорить самую высокую гору Земли резко возросло. В минувшие выходные погибли еще четверо альпинистов. Среди них был известный словацкий спортсмен Владимир Штрба, а также американский доктор, сопровождавший экспедицию. Они погибли на высоте более 8 тысяч метров. Почти на 9 тысячах метров в понедельник погиб 27-летний индийский альпинист Рави Кумар.