В Ижевске открылся огромный парк для скейтеров

Уникальный спортивно-ландшафтный объект "Сети парк" построен в центре города, около Удмуртского государственного университета. На общей площади 10 000 квадратных метров расположены экстремальные площадки по скейтбордингу, BMX Racing, BMX Freestyle, самокатному и роллер спорту. Помимо экстремальных площадок, в парке также есть также площадки для любителей стритбола и классического баскетбола.

Инфраструктура доступна для любителей спорта всех уровней подготовки и возрастов. Вход на территорию бесплатный, а в дальнейшем предполагается и прокат спортивного инвентаря. Зимой площадка будет использоваться как прогулочное общественное пространство.

Проект благоустройства был представлен в начале июня этого года, после чего были определены инвесторы, вложившие в благоустройство территории 45 млн рублей. Концепцию парка разработал международный консорциум профильных спортивных организаций при участии российской команды архитекторов и строителей Legato Sports Architecture. Все объекты спроектированы и построены в соответствии с международными требованиями безопасности и стандартами для проведения соревнований международного уровня по всем представленным дисциплинам.

В церемонии открытия парка приняли участие заместитель Министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Андрей Чибис, Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, а также спортсмены с мировым именем по BMX Freestyle и скейтбордингу: Артем Агарков, действующий призер чемпионата России по BMX, и призер чемпионата мира по BMX Ирек Ризаев.

– Проект получился классный, сделано все в срок. Самое главное – он оправдал ожидания непосредственно тех ребят, для которых мы это делали. Только что мы послушали мнения экспертов, ребят-участников, которые сказали, что площадка для тренировок крутая и соответствует всем мировым требованиям", – сказал Бречалов.

– Когда мы активно начинали заниматься городской средой, вот именно этого нам и хотелось: чтобы города менялись и возникали такие крутые городские пространства., отметил Чибис. – Это настолько все круто, современно и полезно, что гордость берет. Этим парком может гордиться не только Удмуртия, но и вся наша страна.