В Альпах погибли две альпинистки

В воскресенье, 3 июня, в Альпах погибли две женщины-альпинистки, сообщает AFP. Это случилось на разных склонах. Одна из женщин погибла недалеко от Шамони на высоте 3700 метров. Она вместе со своим спутником сорвалась с высоты 300 метров и умерла на месте. Ее спутник доставлен в больницу в тяжелом состоянии и прооперирован.

Другой инцидент случился в Изере. Сорокалетняя женщина также разбилась на месте, сорвавшись на склоне, а ее шестидесятилетний спутник доставлен в больницу Гренобля. Обстоятельства трагедии выясняются.