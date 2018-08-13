Три российских альпиниста погибли в авиакатастрофе

Три российских альпиниста погибли в результате жесткой посадки вертолета в Таджикистане, сообщает РБК. По данным комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, жертвами стали россияне Александр Амбросимов, Руслан Тараканов и Тимур Барабанов. Всего на борту вертолета находились 15 пассажиров (13 россиян, 1 испанец и 1 белорус).

Вертолет совершил жесткую посадку 12 августа в районе пика Исмаила Сомони при транспортировке альпинистов в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек.

В дежурной части КЧС Таджикистана РБК рассказали, что 13 августа спасатели установили связь с альпинистами. С аэродрома Лахш к пострадавшим вылетели вертолеты.

В КЧС РБК также рассказали, что во время происшествия погибли пять человек. Из них трое были российскими альпинистами, а еще двое – членами экипажа. По предварительным данным, причиной жесткой посадки вертолета стали сильный ветер и плохая видимость.