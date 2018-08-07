Спасенный в Пакистане российский альпинист продолжит покорять вершины

Главный хирург Минздрава России Амиран Ревишвили рассказал о состоянии альпиниста Александра Гукова. В начале июля он и Сергей Глазунов начали восхождение на гору Латок-1 (Пакистан). 25 июля во время спуска из-за плохой погоды Глазунов погиб, а Гуков, оставшись один на высоте и без еды, ждал помощи 6 дней. После спасения он был перевезен для лечения в Россию.

– Александр чувствует себя удовлетворительно, – сказал Ревишвили. – Настроение у него позитивное. С медицинской точки зрения у него состояние средней тяжести. Он получил обморожение пальцев стоп на правой и левой ноге. Ему еще предстоит лечение в течение нескольких месяцев, возможно потребуется микрохирургическое вмешательство. Но мы надеемся на удачное решение всех вопросов и, что он не просто останется в своей профессии мореплавателя, но также сможет покорять новые высоты и спускаться с них.

Первое впечатление после общения с ним показывает, что он незаурядный человек. И то, что он просидел на высоте, в палатке без воды и еды в течение 6 дней и смог с минимальными повреждениями выбраться из той ситуации – это потрясающе". (Петр ГРИГОРЕНКО)