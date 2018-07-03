Силач из Казахстана удержал на месте два взлетающих самолета

Казахстанский силач Сергей Цырульников удержал на месте два взлетающих самолета мощностью 120 лошадиных сил и установил свой 13-й рекорд, сообщает Sputnik. Силач не давал самолетам взлететь в течение трех минут.

Ранее силач ставил подобные рекорды с внедорожниками, четверкой лошадей и десятью людьми на каждую руку.

– Удержание самолетов по ощущениям такое же, как и внедорожников, - заявил Цырульников. - Но на этот раз у меня лопнули капилляры на бицепсе, выступила кровь.

Свой рекорд Цырульников посвятил юбилею столице Казахстана - Астане. 6 июля город отметит свое 20-летие.