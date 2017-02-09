15:53 9 февраля | ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ

Побивший рекорд Федор Конюхов приземлится сегодня до заката

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Сегодня известный путешественник Федор Конюхов побил мировой рекорд. 65-летний россиянин совершил самый длительный беспосадочный полет на аэростате. Сын и менеджер путешественника Оскар Конюхов рассказал, когда планируется посадка, а также пояснил, для чего он сопровождал отца по его маршруту на машине.

 
Оскар КОНЮХОВ.Оскар Конюхов: "Если шар снесет к госгранице, полет придется завершить"

– Побит мировой рекорд – полет продолжается больше 51 часа. На сколько еще у путешественников хватит топлива?

– Да, наш шар – черного цвета. Он нагревается от солнца, поэтому расход топлива минимальный.

– Как себя чувствуют путешественники?

– У них отличное настроение. Пока летят и приземляться не собираются. Говорят, что уже расслабились и получают удовольствие от полета над нашей прекрасной родиной.

– Как долго Федор планирует продолжать полет?

– Думаю, они приземлятся сегодня до заката, так как ночью сажать шар очень опасно – можно разбиться.

– После отправления Федора в путешествие, в Воздушно-космических силах России началась внезапная проверка по поручению Президента России. Не создало ли это каких-то дополнительных сложностей?

– Нет, трудностей это не вызвало. Я об этом только от вас узнал.

– Вы сопровождали полет Федора на земле. Расскажите, в чем заключалась ваша работа?

– Мы действительно сопровождаем полет на машинах, так как путешественники выбрасывают с шара дорогостоящие пустые баллоны, вещи, которые им больше не нужны. Иногда нам приходилось заезжать на военные объекты, чтобы договориться о полете. (Любовь КОНЯЕВА)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Thole

До смерти надоел этот болван Конюхов! Вот интересно, на какие шиши он ведет беззаботную жизнь, ничего не делает, развлекается по всему миру, покупает воздушные шары и яхты? Почему все остальные, куда более толковые, полезные, талантливые и умелые люди, вынуждены бороться за выживание и всю жизнь корячатся за копейку?

22:05 9 февраля

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