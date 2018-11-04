Первый в истории человек проплыл вокруг острова Великобритания. Он не выходил на сушу 157 дней

Британец Росс Эджли стал в воскресенье первым человеком в истории, которому удалось проплыть вокруг острова Великобритания. Вместе с тем он в третий раз попал в Книгу рекордов Гиннесса.

33-летний Эджли отправился в путь из города Маргит 1 июня и начал вплавь по часовой стрелке огибать остров. В пути его сопровождал моряк Мэттью Найт на катамаране, на борту которого пловец отдыхал и ночевал.

Эджли находился в воде по 12 часов в день и ни разу не сошел на берег. За 157 дней он проделал круговой путь длиною в 1791 морскую милю (3317 км) и финишировал в той же точке на пляже Маргита, где он стартовал немногим более пяти месяцев назад. За время заплыва потерял рекордсмен более полумиллиона калорий и, чтобы восстановить потраченный объем энергии, съел больше 640 бананов.

Первый раз Эджли попал в Книгу рекордов Гиннесса в феврале 2016 года, когда за 19,5 часа преодолел 42-километровую марафонскую дистанцию, протянув при этом за собой на тросе автомашину весом 1,4 тонны. Два месяца спустя он за те же 19 часов установил свой второй рекорд, когда забираясь по канату бесчисленное множество раз, поднял свое тело по совокупности попыток на высоту Эвереста (8848 м). (ТАСС)