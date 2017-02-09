14:21 9 февраля | ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ

Конюхов пролетел 51 час на аэростате и побил мировой рекорд

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Знаменитый путешественник Федор Конюхов побил мировой рекорд по продолжительности полета на аэростате, сообщает ria.ru. Он провел в воздухе 51 час 9 минут и преодолел около 1000 км. Конюхов вместе с  мастером спорта по воздухоплаванию Иваном Меняйло отправились в путешествие на самом большом в России аэростате 7 февраля из Рыбинска. 

Мировой рекорд был установлен в 12.12 по московскому времени. В этот момент экспедиция находилась на территории Саратовской области, примерно в 150 километрах от границы с Казахстаном. Во время полета аэростат двигался на высоте от 190 до 300 метров, скорость зависела от ветра – от 10 до 40 километров в час.

Предыдущий мировой рекорд продолжительности полета на тепловом аэростате – 50 часов 38 минут – установили японские пилоты Мичио Канда и Хиразуки Такезава 1 февраля 1997 года. 

Дополнительная информация

https://ria.ru/society/20170209/1487514287.html

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