Источник: Чемпион мира по аэроакробатике разбился в Подмосковье

В Серпуховском районе Подмосковья разбился легкомоторный самолет. В этой авиакатастрофе погиб чемпион мира по авиационной акробатике Игорь Турик, сообщает "Интерфакс".

- Организована доследственная проверка по факту крушения легкомоторного самолета вблизи аэродрома Дракино в Серпуховском районе, - цитирует "Интерфакс" представителя столичного управления на транспорте Следственного комитета Елену Марковскую. - Примерно в 15:30 потерпел крушение спортивный легкомоторный самолет ZLIN 326, на борту которого находилось два человека. Оба погибли.

Игорь Турик в 2014 году стал чемпионом мира по аэроакробатике на самолетах ЯК-52 в командных соревнованиях.