Георгий Феликиди: "С радостью выступил бы на Олимпиаде"

Российский серфингист рассказал о перспективах развития вида спорта и Открытом Кубке России, который пройдет на острове Бали со 2 по 4 ноября.

– На Бали очень большое русское серф-сообщество, поэтому Российская федерация серфинга приняла решение провести кубок на Бали, чтобы отобрать больше спортсменов в сборную России, - сказал Феликиди.

– Какие задачи ставите перед собой?

– В следующем году, как и в этом, я хочу попасть в сборную России по короткой доске и длинной, а так же поучаствовать на чемпионате мира ISA в категории Masters (это для тех кому за 35 лет – прим. "СЭ") а так же пройти в несколько квалификационных соревнований под эгидой Мировой лиги серфинга (WSL).

– Серфинг включен в программу Токио-2020. Как относитесь к этому? Хотите ли выступить на Играх?

– Олимпиада даст новый толчок этому виду спорта. Будут новые инвестиции и разработки нового оборудования. Уже сейчас стали строить бассейны с искусственными волнами. Думаю, что в ближайшем будущем именно туда переместится олимпийский серфинг. Я всегда за соревнования, они всегда дают новый опыт в деле. Когда хочешь развиваться и становится лучше, нужно участвовать в соревнованиях. Я бы с радостью выступил на Олимпиаде, правда, отобраться на нее довольно трудно. Нужно выиграть региональные чемпионаты, затем российские, затем попасть на чемпионат мира, и только первые 10 стран чемпионата мира, смогут попасть на Олимпиаду. Наша страна в этом году заняла 27 место из 43, так что нам еще надо потрудиться чтобы туда попасть.

– Всем кажется, что серфинг – это очень легко, у многих этот вид вызывает ассоциацию с отдыхом. Насколько тяжелые у вас тренировки?

– Серфинг с первых дней довольно трудный вид спорта, даже когда воспринимаешь его как отдых. На тренировках сборной нагрузки конечно в разы больше чем у любого фрисерфера или туриста-серфера. Наш день начинается с подъема в 4-30 утра и в 5-30 мы уже в воде, ловим волны. Дальше 2-3 часа тренировки и завтрак. Питание у каждого свое, я, например, вегетарианец, и поэтому использую спортивное питание тоже. Потом 1-2 часа разбираем тренировки с тренером. Затем обеденный сон и обед. Вечером, если условия позволяют мы идем еще раз на тренировку в воду. Если океан не подходит по условиям, мы идем в зал и делаем 2 часовой воркаут с уклоном на баланс, силу и выносливость. Обычно мы проплываем 12-15 км в день и тратим около 3-4 тыс калорий. (Иван Торопцев)