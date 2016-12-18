Дмитрий Бычков - президент Федерации скалолазания России

Дмитрий Бычков переизбран на пост президента Федерации скалолазания России (ФСР). Сегодня в Москве состоялась отчетно-выборная конференция Федерации скалолазания России. Выборы главы организации проходили на безальтернативной основе, так как на этот пост была подана только одна заявка.

- Президентом Федерации скалолазания России был избран Дмитрий Бычков, вице-президентами стали Юрий Скурлатов, Владимир Маламид и Евгений Чернышев, - приводит ТАСС слова пресс-атташе ФСР Алексея Сергунина.

Международный олимпийский комитет в августе включил каратэ, серфинг, бейсбол/софтбол, скалолазание и скейтбординг в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио.