Анжелика Тиманина: "Открытый Кубок России на Бали позволит отобрать в сборную лучших спортсменов"

Открытый Кубок России по серфингу пройдет на острове Бали со 2 по 4 ноября. Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина считает, что этот турнир позволит собрать по-настоящему сильную российскую команду.

– Это здорово, потому что на Бали живут многие классные российские серферы, у которых нет возможности принять участие в соревнованиях на территории России, – сказала Тиманина. – Проживание на Бали дает возможность кататься каждый день и прогрессировать, поскольку в нашей стране волны приходят очень редко и у нас не очень много мест, где можно заниматься серфингом. Хорошо, что сейчас появился шанс провести на Бали официальные соревнования, благодаря этому можно выбрать действительно лучших спортсменов, которые представят Россию на мировой арене. Тех ребят, которые каждый день занимаются, прогрессируют, круто катаются и живут серфингом. На мой взгляд, это хорошая тенденция, посмотрим на результаты. Надеюсь, в этом году удастся собрать еще более сильную сборную, чем раньше, и Россия сможет подняться на несколько ступенек вверх в мировом рейтинге.

– Как получилось, что вы переключились с синхронного плавания на серфинг?

– Я завершила карьеру в синхронном плавании из-за травмы. Выступив на последнем в своей карьере чемпионате мира, взяла перерыв и улетела восстанавливаться на Бали. Там и решила попробовать встать на доску, потому что всегда об этом мечтала. В итоге вместо двух недель провела ан острове два месяца и буквально влюбилась в серфинг. Вот уже три года как стою на доске и стараюсь кататься везде, где есть такая возможность. (Иван Торопцев)