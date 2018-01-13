05:15 | КОННЫЙ СПОРТ

Пятеро наездников отстранены от соревнований. Тест на допинг провалили кони

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Международная федерация конного спорта (FEI) отстранила пятерых наездников от соревнований, сообщает Inside the Games. Дисквалификацию получили три спортсмена из Индии, один из Аргентины и один из ОАЭ. В допинг-пробах их коней были найдены запрещенные вещества.

Положительные пробы были выявлены в соревнованиях на выносливость в Абу-Даби и турнире по конному троеборью в Нью-Дели. Лошади отстранены на два месяца, по спортсменам будет еще одно решение.

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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rake

родченков накапал?

05:46

molfar

А вот если бы запятую добавили перед последним словом в заголовке, была бы куда более экспрессивная новостная подача.

05:44