Пятеро наездников отстранены от соревнований. Тест на допинг провалили кони

Международная федерация конного спорта (FEI) отстранила пятерых наездников от соревнований, сообщает Inside the Games. Дисквалификацию получили три спортсмена из Индии, один из Аргентины и один из ОАЭ. В допинг-пробах их коней были найдены запрещенные вещества.

Положительные пробы были выявлены в соревнованиях на выносливость в Абу-Даби и турнире по конному троеборью в Нью-Дели. Лошади отстранены на два месяца, по спортсменам будет еще одно решение.